山内優花が、2ndシングル「愛の仕方」を5月15日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

（関連：【映像あり】山内優花、自身が撮影／編集を手がけた「愛の仕方」MV）

本楽曲は、前作に引き続き作詞を山内自身が手がけ、作曲／音楽プロデュースも同じくYu（vague）が担当。自分を肯定しきれない心の揺らぎの中で、そばに在る存在との関わりを通して少しずつ変化していく感情を描いており、“そのぬくもりに触れることで、自分自身へのまなざしがやわらいでいく”という内面の移ろいを丁寧にすくい上げながら、聴く人それぞれに寄り添う一曲となっている。

また、MVは山内自身が撮影／編集を手がけており、楽曲の世界観をより深く体感できる映像作品に仕上がっている。

・山内優花 コメント

「愛の仕方」は、自分自身をまっすぐ愛することが難しかった時期に、大切な人たちからもらった言葉や、触れ合う時間、愛情を通して、少しずつ自分を認められるようになった経験から生まれた楽曲です。誰かに優しく触れられることで、自分の中の「嫌い」が「好き」に変わっていく。そんな瞬間に、私は何度も救われてきました。もし、自分のことを信じられない時があっても、無理に一人で頑張らなくて大丈夫。あなたの周りにいる、大切な人の言葉や行動に、少しだけ目を向けてみてほしい。この曲が、あなたにとって「自分の愛し方」を見つけるきっかけになれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）