Ｊリーガーは２人。韓国代表が北中米Ｗ杯メンバーを発表！ 海外組は17人「多様な戦略を考慮した陣容」と現地見解
韓国サッカー協会（KFA）は５月16日、北中米ワールドカップに臨む韓国代表のメンバーを発表した。
選ばれた26人は以下のとおり。
GK
ソン・ボムグン（全北現代）
チョ・ヒョヌ（蔚山）
キム・スンギュ（FC東京）
DF
キム・ミンジェ（バイエルン）
イ・ハンボム（ミッティラン）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン）
ソル・ヨンウ（ツルベナ・ズベズダ）
チョ・ユミン（シャールジャ）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG）
キム・ムンファン（大田）
パク・ジンソプ（浙江）
イ・ギヒョク（江原）
キム・テヒョン（鹿島）
MF
イ・ガンイン（パリSG）
ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）
イ・ジェソン（マインツ）
ペ・ジュンホ（ストーク）
ペク・スンホ（バーミンガム）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
オム・チソン（スウォンジー）
イ・ドンギョン（蔚山）
キム・ジンギュ（全北現代）
FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
チョ・ギュソン（ミッティラン）
Ｊリーガーは２人、その他の海外組は17人、国内組は７人という編成になった。
このラインナップに、韓国メディア『OSEN』は「ホン・ミョンボ監督は、既存の組織力を維持しつつ、試合の流れを変えることができる“切り札”となる選手の起用にも配慮したようだ」と見解。「ワールドカップという大会の性質上、ベンチメンバーの活用が重要となるため、多様な戦略を考慮した陣容と評価されている」と記した。
韓国は本大会のグループステージはＡ組で、開催国メキシコ、南アフリカ、チェコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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選ばれた26人は以下のとおり。
GK
ソン・ボムグン（全北現代）
チョ・ヒョヌ（蔚山）
キム・スンギュ（FC東京）
DF
キム・ミンジェ（バイエルン）
イ・ハンボム（ミッティラン）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン）
ソル・ヨンウ（ツルベナ・ズベズダ）
チョ・ユミン（シャールジャ）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG）
キム・ムンファン（大田）
パク・ジンソプ（浙江）
イ・ギヒョク（江原）
キム・テヒョン（鹿島）
イ・ガンイン（パリSG）
ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）
イ・ジェソン（マインツ）
ペ・ジュンホ（ストーク）
ペク・スンホ（バーミンガム）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
オム・チソン（スウォンジー）
イ・ドンギョン（蔚山）
キム・ジンギュ（全北現代）
FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
チョ・ギュソン（ミッティラン）
Ｊリーガーは２人、その他の海外組は17人、国内組は７人という編成になった。
このラインナップに、韓国メディア『OSEN』は「ホン・ミョンボ監督は、既存の組織力を維持しつつ、試合の流れを変えることができる“切り札”となる選手の起用にも配慮したようだ」と見解。「ワールドカップという大会の性質上、ベンチメンバーの活用が重要となるため、多様な戦略を考慮した陣容と評価されている」と記した。
韓国は本大会のグループステージはＡ組で、開催国メキシコ、南アフリカ、チェコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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