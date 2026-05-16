２０１９年の２月に、ステージ４の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の６割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。「重症的な酷い腰痛」に見舞われていたと綴りました。

【写真を見る】【堀ちえみ】 「吐き気がするほどの腰の痛み」「うめきながらも、必死で動き回る」「バットを振る体力があるうちは、思ったら先ずは振っておこうかな」



堀さんは、「年が明けてから、なんかずっとドタバタしてます」と振り返り、「腰痛でうめきながらも、必死で動き回るという」「経験したことのない 吐き気がするほどの 腰の痛みでしたから」と壮絶な痛みとの戦いを告白しました。



続けて、「バットを振る体力があるうちは、思ったら先ずは振っておこうかなって」「だからドタバタしてしまうこの頃」「本当は年齢的にも、余裕持って生きたいし、性格的にのんびりしているため、ゆっくりしていたいのが本音だけど笑」と、前向きな胸の内を明かしました。



堀ちえみさんは２０２４年２月下旬、自身のブログで２０１９年２月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを２０２４年４月２０日に完遂。さらに２０２４年５月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。

【担当：芸能情報ステーション】