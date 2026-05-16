◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）

春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、９番人気のフクノブルーレイク（牡４歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ウインブライト）が３着と健闘した。道中は５〜６番手を追走。直線は外から伸びてきたが、上位２頭には首、首差、届かなかった。

騎乗したフランシスコ ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝は重賞初騎乗。短期免許取得後の初騎乗となった２日の新潟２Ｒをミアルーチェでいきなり勝利。９日には２勝をマークするなど存在感を見せていたが、新潟の地でもまだ３勝クラスで格上挑戦した４歳馬を馬券圏内に見事に導いた。

勝ったのは７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）で西村淳也騎手は２週連続の重賞制覇。勝ちタイムは１分５８秒９。１２番人気のバレエマスター（菊沢一樹騎手）が２着だった。

フランシスコ・ゴンサルベス騎手（フクノブルーレイク＝３着）「完璧なレースをしてくれてあと少しでした。馬の状態も良く、先生の指示通りに乗れました。馬群の少し前につけることができて、今後が楽しみです」