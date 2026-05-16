槙野藤枝が磐田に快勝!! FW真鍋隼虎2発など3ゴールで蒼藤決戦を制す
[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節 磐田 0-3 藤枝 ヤマハ]
藤枝MYFCは16日、ジュビロ磐田とのダービー「蒼藤決戦」を行って3-0の快勝を収めた。前半戦のPK戦での勝利に続き、今回は90分間での白星となった。
磐田は前半17分、FW渡邉りょうが最終ラインからの浮き球をめぐる競り合いを制してペナルティエリア内に侵入するも、GKジョーンズ・レイに防がれた。その後は一進一退の攻防のなか、藤枝が前から圧力をかける場面も目立った。
すると藤枝が前半38分に先制した。セットプレーのこぼれ球からMF近藤優成がボレーシュートを放つと、相手から跳ね返ってきたボールをMF菊井悠介が拾ってクロス。ファーサイドでDF森侑里が頭でゴールに流し込んだ。
ビハインドの磐田は前半アディショナルタイム、MF川崎一輝のクロスをFWマテウス・ペイショットがフリーで合わせたがGKの正面。そのまま藤枝の1点リードで試合を折り返した。
後半3分、藤枝に2点目が生まれた。菊井が蹴ったCKをFW真鍋隼虎がゴール前からドンピシャヘッド。さらに同5分、カウンターでMF浅倉廉が鮮やかなターンから右サイドを駆け上がってクロスを送ると、真鍋が右足で合わせてあっという間に3点差とした。明治大出身ルーキーの真鍋は今季6点目になった。
磐田は意地を見せたいところだったが、藤枝ゴールを破ることはできずにタイムアップ。槙野智章監督が率いる藤枝が敵地で勝利した。
藤枝MYFCは16日、ジュビロ磐田とのダービー「蒼藤決戦」を行って3-0の快勝を収めた。前半戦のPK戦での勝利に続き、今回は90分間での白星となった。
磐田は前半17分、FW渡邉りょうが最終ラインからの浮き球をめぐる競り合いを制してペナルティエリア内に侵入するも、GKジョーンズ・レイに防がれた。その後は一進一退の攻防のなか、藤枝が前から圧力をかける場面も目立った。
ビハインドの磐田は前半アディショナルタイム、MF川崎一輝のクロスをFWマテウス・ペイショットがフリーで合わせたがGKの正面。そのまま藤枝の1点リードで試合を折り返した。
後半3分、藤枝に2点目が生まれた。菊井が蹴ったCKをFW真鍋隼虎がゴール前からドンピシャヘッド。さらに同5分、カウンターでMF浅倉廉が鮮やかなターンから右サイドを駆け上がってクロスを送ると、真鍋が右足で合わせてあっという間に3点差とした。明治大出身ルーキーの真鍋は今季6点目になった。
磐田は意地を見せたいところだったが、藤枝ゴールを破ることはできずにタイムアップ。槙野智章監督が率いる藤枝が敵地で勝利した。