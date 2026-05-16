浦和vsFC東京 スタメン発表
[5.16 J1百年構想リーグ EAST第17節](埼玉)
※16:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 39 早川隼平
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 17 小森飛絢
監督
田中達也
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※16:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 39 早川隼平
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 17 小森飛絢
監督
田中達也
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵