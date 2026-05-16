MF白井亮丞が20歳最終日にプロ初ゴール!! 東京Vが水戸を破って4試合ぶりの白星
[5.16 J1百年構想リーグEAST第17節 水戸 0-1 東京V Ksスタ]
東京ヴェルディは16日、J1百年構想リーグEAST第17節で水戸ホーリーホックに1-0で勝利した。東京Vは4試合ぶりの白星で、水戸は3連敗になった。
6連戦最終日の東京Vは先発を6人変更し、高卒ルーキーMF仲山獅恩も2か月ぶりの出場で先発入りした。前半は水戸がボールを持つ展開。前半4分にはFW根本凌がDF牛澤健の浮き球をペナルティエリア内で胸トラップし、ゴール正面からシュートを放ったが枠の上に外れた。その後もシュートシーンは作っていくも、MF鳥海芳樹のミドルシュートが枠の外に飛ぶなど先制には至らなかった。
対する東京Vは前半44分に決定機を迎えた。MF新井悠太がラフに前線へ浮き球を送ると、FW寺沼星文が競り勝ってこぼれたボールをMF福田湧矢がペナルティエリア手前からシュート。DF板倉健太に当たってコースが変わったボールは左ポストを叩き、そのこぼれを再び福田が合わせにいったが枠の右に外れた。
東京Vは後半3分、MF田邉秀斗が右CKを中央で合わせたがGK西川幸之介にキャッチされた。同5分には左CKでMF新井悠太が目の前の福田に渡そうとパスしたが、蹴った直後にピッチ外へ転がっていく珍しいミス。ショートコーナーは失敗に終わった。
それでも東京Vは後半9分、新井が左からグラウンダークロスを送ると、寺沼がスルーした先にいたMF白井亮丞が左足でゴール左に流し込んで先制点。白井はユース所属時に天皇杯の東京ダービーで得点していたものの、プロ入り後は公式戦初ゴールになった。さらに白井は明日が21歳の誕生日というなかで記念すべき得点になった。
追いかける水戸は後半16分、MF渡邉新太の落としをMF仙波大志がダイレクトでシュートしたがGKマテウスの守備範囲。同24分には主軸MF大崎航詩が左脚を気にして座り込み、交代を余儀なくされた。
リードする東京Vは後半42分に新井が足を攣って座り込むも、交代枠を使い切っている状態。城福浩監督は激昂しながらプレーを続けるように指示し、中継では「やらせろよ!」とピッチ内の選手に声を張り上げる音声も入っていた。
6連戦の疲労が見えた東京Vだが、1点リードを保ってタイムアップ。待望の勝利を掴んだ。
東京ヴェルディは16日、J1百年構想リーグEAST第17節で水戸ホーリーホックに1-0で勝利した。東京Vは4試合ぶりの白星で、水戸は3連敗になった。
6連戦最終日の東京Vは先発を6人変更し、高卒ルーキーMF仲山獅恩も2か月ぶりの出場で先発入りした。前半は水戸がボールを持つ展開。前半4分にはFW根本凌がDF牛澤健の浮き球をペナルティエリア内で胸トラップし、ゴール正面からシュートを放ったが枠の上に外れた。その後もシュートシーンは作っていくも、MF鳥海芳樹のミドルシュートが枠の外に飛ぶなど先制には至らなかった。
東京Vは後半3分、MF田邉秀斗が右CKを中央で合わせたがGK西川幸之介にキャッチされた。同5分には左CKでMF新井悠太が目の前の福田に渡そうとパスしたが、蹴った直後にピッチ外へ転がっていく珍しいミス。ショートコーナーは失敗に終わった。
それでも東京Vは後半9分、新井が左からグラウンダークロスを送ると、寺沼がスルーした先にいたMF白井亮丞が左足でゴール左に流し込んで先制点。白井はユース所属時に天皇杯の東京ダービーで得点していたものの、プロ入り後は公式戦初ゴールになった。さらに白井は明日が21歳の誕生日というなかで記念すべき得点になった。
追いかける水戸は後半16分、MF渡邉新太の落としをMF仙波大志がダイレクトでシュートしたがGKマテウスの守備範囲。同24分には主軸MF大崎航詩が左脚を気にして座り込み、交代を余儀なくされた。
リードする東京Vは後半42分に新井が足を攣って座り込むも、交代枠を使い切っている状態。城福浩監督は激昂しながらプレーを続けるように指示し、中継では「やらせろよ!」とピッチ内の選手に声を張り上げる音声も入っていた。
6連戦の疲労が見えた東京Vだが、1点リードを保ってタイムアップ。待望の勝利を掴んだ。