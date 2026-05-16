札幌が19年ぶり7連勝!! 長谷川竜也の1G1Aなどで福島に快勝
[5.16 J2・J3百年構想リーグEAST-B第17節 福島 0-3 札幌 とうスタ]
J2・J3百年構想リーグEAST-B第17節が16日に行われ、3位北海道コンサドーレ札幌は敵地で9位福島ユナイテッドFCに3-0で勝利した。J2優勝を果たした2007年以来、19年ぶりのリーグ戦7連勝。福島は3試合ぶりの黒星を喫した。
好調の札幌は前半34分にスコアを動かす。右CKを獲得し、キッカーのタイ代表MFティラパットが左足でクロスを供給。後方からフリーでファーに入ったMF堀米悠斗が左足で押し込み、今季初ゴールを挙げた。
後半10分には右サイドからティラパットが左足でクロスを送り、ペナルティエリア中央のMF長谷川竜也がヘディングシュート。ゴール左に決め、今季初得点をマークした。
続けて後半16分、左サイドのFKからキッカーの長谷川が右足でインスイングのクロスを送る。MF荒野拓馬が右足で豪快に蹴り込み、3戦連発の今季3ゴール目を記録した。
福島は後半34分にMF上畑佑平士のシュートが左ポストに嫌われるなど、最後までネットを揺らせず。今季初の3連勝とはならなかった。
J2・J3百年構想リーグEAST-B第17節が16日に行われ、3位北海道コンサドーレ札幌は敵地で9位福島ユナイテッドFCに3-0で勝利した。J2優勝を果たした2007年以来、19年ぶりのリーグ戦7連勝。福島は3試合ぶりの黒星を喫した。
好調の札幌は前半34分にスコアを動かす。右CKを獲得し、キッカーのタイ代表MFティラパットが左足でクロスを供給。後方からフリーでファーに入ったMF堀米悠斗が左足で押し込み、今季初ゴールを挙げた。
続けて後半16分、左サイドのFKからキッカーの長谷川が右足でインスイングのクロスを送る。MF荒野拓馬が右足で豪快に蹴り込み、3戦連発の今季3ゴール目を記録した。
福島は後半34分にMF上畑佑平士のシュートが左ポストに嫌われるなど、最後までネットを揺らせず。今季初の3連勝とはならなかった。