キッシュとは？タルト・パイとの違いを解説！歴史や種類、お手軽レシピ2選
【画像を見る】キッシュの正体はフランスの家庭料理！「ロレーヌ」など代表的な種類を徹底解剖
カフェやデリのショーケースでひときわ目を引く「キッシュ」。見た目も華やかで、ランチや軽食にぴったりなイメージですよね。
一見、作るのが難しそうに感じるかもしれませんが、基本を覚えればご自宅でも意外と簡単に作れて、ホームパーティーでも大活躍するんです。
この記事では、キッシュの基本的な特徴から、似ているようで異なるタルトやパイとの違い、さらに成功させるためのコツまで、詳しく解説します。
キッシュは、フランス北東部のアルザス＝ロレーヌ地方発祥の伝統的な家庭料理です。
どんな料理？
キッシュはバターをたっぷり使ったパイ生地やタルト生地にアパレイユという卵液を流し込みオーブンで焼き上げたものです。アパレイユは生クリームや牛乳を混ぜ合わせ塩こしょうで味付けした卵液のことで、ここにベーコンやチーズ、野菜などの具材が入ります。
「塩味のタルト（savoury tart）」の一種で、日本ではケークサレなどと同様に「おかずケーキ」とも表現されます。
名前（キッシュ）の由来
キッシュという名前の語源は、ドイツ語でケーキを意味する「Kuchen（クーヘン）」だと言われています。
アルザス＝ロレーヌ地方がドイツとの国境に近かったことから、言葉の影響を受け、「クーヘン」がロレーヌ語の「キューシュ」を経て、フランス語の「キッシュ（Quiche）」へと変化していきました。文献への初出は1605年頃にロレーヌ語で記録されています。
■キッシュの魅力！食感と味わい
キッシュの最大の魅力は、その食感のコントラストにあります。
外側のパイ生地やタルト生地は、バターの風味豊かでサクサクとした軽快な食感。一方、中のアパレイユは、卵と生クリームのまろやかな風味が広がるクリーミーでやわらかい食感です。
このサクサク感とクリーミーさが口の中で絶妙なハーモニーを奏で、やみつきになる味わいを生み出します。
冷めてから食べてもまた違った美味しさを味わえます。時間が経つとアパレイユがしっかりと固まり、つるんとした滑らかさが楽しめます。
洋風の茶碗蒸しのような味わいで、具材のベーコンやチーズの塩気、野菜の甘みが、アパレイユの優しい味わいと混ざり合っています。
ケーキのように切り分けて食べるのが一般的で、軽食やブランチ、ワインのお供、ホームパーティーなど、さまざまなシーンで親しまれています。
■キッシュ、タルト、パイの違いを整理！
見た目が似ているキッシュ、タルト、パイですが、実は明確な違いがあります。
パイは、生地そのものや具材を包んだ料理の総称であり、キッシュは、パイ生地（またはタルト生地）に卵液と具材を流し込んで焼くという明確な定義を持つ特定の料理名です。
タルトとキッシュの最も大きな違いは味付けと用途です。キッシュは食事として楽しむ塩味の料理ですが、タルトはフルーツやクリームを使った甘いデザートが一般的です。
■キッシュの主な種類とアレンジ
キッシュは使用する具材によって、味わいや見た目が大きく変わります。バリエーションは無限大ですが、ここでは代表的な種類をご紹介します。
■ロレーヌキッシュ (Quiche Lorraine)
キッシュの女王とも呼ばれる、最も有名で基本的なキッシュです。
■特徴：
ロレーヌ地方の特産品であるベーコン（ラルドン）とグリュイエールチーズ（またはエメンタールチーズ）が主な具材。シンプルながら深いコクとうま味が特徴です。
■その他のキッシュ
■野菜キッシュ：
ほうれん草、きのこ、玉ねぎ、トマト、ブロッコリーなど。季節の野菜を使うことで、彩り豊かでヘルシーなキッシュが楽しめます。
■魚介キッシュ：
サーモン、エビ、ホタテなどの魚介類を使用。魚介のうま味がアパレイユに溶け込みます。サーモンとほうれん草の組み合わせも人気です。
■地域のアレンジ：
フランスのプロヴァンス地方では、トマトやズッキーニ、オリーブを使った地中海風のキッシュ、アルザス地方では玉ねぎやきのこをたっぷり加えるバリエーション が親しまれています。
■キッシュ作りの成功ポイント
キッシュ作りを成功させるためには、いくつかコツを押さえておきましょう。
■生地の空焼きをしっかりと：
土台となる生地がサクサクになるかどうかは空焼きにかかっています。重石（タルトストーン）をのせてしっかり焼き込むことで、焼き上がりの底がべちゃつくのを防げます。
■具材は水気を切る：
ほうれん草などの水分の多い野菜を使う場合は、ゆでた後に水気をしっかりと絞ることが非常に重要です。水気が残っているとアパレイユが薄まり、固まりにくくなったり、味がぼやけたりする原因になります。具材は事前に火を通しておくことも大切です。
■アパレイユは泡立てすぎない：
卵と生クリームを混ぜる際、泡立てすぎると焼き上がりに気泡ができてしまい、滑らかな食感が損なわれるため、優しく混ぜ合わせましょう。
■黄金比を参考に：
アパレイユの黄金比は、卵3個に対して生クリーム200mlが基本とされています。生クリームを多めにすると濃厚に、牛乳に置き換えるとあっさりとした仕上がりになります。
■焼きすぎに注意：
焼きすぎるとアパレイユが固くなりすぎたり、ボソボソになったりします。表面にきれいな焼き色がつき、中心がプルプルと固まっていれば焼き上がりOKの目安です。竹串を刺して、ドロっとした卵液がついてこないか確認するといいでしょう。
■お手軽！家庭で作れるキッシュのレシピ2選
短時間でできる簡単レシピや、家庭にある食材で代用できるレシピを紹介します。冷凍パイシートや食パンを活用しましょう！
かぼちゃのキッシュ
【材料・直径22〜24cmのキッシュ型１台分】
ベーコン(ブロック)…60g
〈卵液〉
溶き卵…3個分、生クリーム…1カップ、塩…小さじ1、こしょう…少々
ピザ用チーズ…60g、かぼちゃ…1/8個(約120g)、玉ねぎ…1/2個、ブロッコリー…1/3個、冷凍パイシート(20×20cm)…1枚
バター、塩、こしょう
【下ごしらえ】
1.オーブンを220℃に予熱する。
【作り方】
1.パイシートは室温に置いて半解凍し、めん棒で型よりひと回り大きくのばす。型に敷き詰め、縁に合わせて端を切り落とす。フォークをまんべんなく刺す。
2.かぼちゃは縦半分に切り、横薄切りにする。玉ねぎは縦薄切りにする。ブロッコリーは小さめの小房に分ける。ベーコンは5mm四方、2cm長さの棒状に切る。
3.フライパンにバター大さじ1を入れて中火で溶かし、玉ねぎ、ベーコンを炒める。玉ねぎがしんなりしたらかぼちゃ、ブロッコリーを加えて炒め、かぼちゃに火が通ったら塩、こしょう各少々をふって火を止める。
4.１に入れてならし、卵液の材料を混ぜて流し入れる。チーズをふり、オーブンで15〜20分こんがりと焼く。粗熱をとり、食べやすく切る。
型にパイシートを敷き詰め、炒めた具材を入れて均一にならしたところに卵液を注ぐ。
（1人分296kcal、塩分1.4g 調理／鈴木薫 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 鈴木薫先生
食パンでキッシュ
【材料・直径18.5cm×高さ約3cmのグラタン皿1台分】
スモークサーモン…60g、冷凍ほうれん草…100g、食パン(8枚切り)…4枚
〈卵液〉
卵…1個、牛乳…1/2カップ、粉チーズ…大さじ2、塩、こしょう…各少々
【作り方】
1.ほうれん草は凍ったまま耐熱皿にのせ、ふんわりとラップをかける。電子レンジ(600W)で約1分加熱して粗熱をとり、水けを絞る。スモークサーモンは食べやすい大きさにちぎる。ボウルに卵液の材料を入れ、混ぜ合わせる。
2.食パンは耳を切り落とす。コップの底(またはめん棒)で全体を押さえて約7mm厚さにし、2枚は半分に切る。グラタン皿の底面と側面に並べ、軽く押さえながら敷き詰める。
コップを使う際はまんべんなく押して、全体を薄くする。
器との間になるべくすき間ができないように敷き詰める。
3.スモークサーモン、ほうれん草をのせ、卵液を流し入れる。オーブントースターでこんがりと色づくまで約15分焼く。途中でパンが焦げそうになったら、アルミホイルをかぶせて焼く。
（1人分142kcal、塩分1.4g 調理／森崎繭香 栄養計算／スタジオ食）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
▶教えてくれた人 森崎繭香先生
キッシュは、サクサクの生地とクリーミーな卵液、そして具材のハーモニーが楽しめる魅力的な料理です。ぜひこの機会に、お気に入りの具材を見つけて手作りに挑戦してみてくださいね。
文＝レタスクラブ編集部K 監修＝齋藤久美子（栄養士）