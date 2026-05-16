ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】長崎ヴェルカCS決勝進出！千葉ジェッツに連勝 日本一かけ23… 【速報】長崎ヴェルカCS決勝進出！千葉ジェッツに連勝 日本一かけ23日から決勝《長崎》 【速報】長崎ヴェルカCS決勝進出！千葉ジェッツに連勝 日本一かけ23日から決勝《長崎》 2026年5月16日 16時19分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ りそなグループBリーグチャンピオンシップ 長崎ヴェルカは16日、準決勝GAME2で千葉ジェッツを102-93で破り、2連勝で決勝進出を決めました。 決勝は23日から横浜アリーナで行われます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ヴェルカ】15日のGAME1「千葉ジェッツに逆転勝利」CS決勝進出へ王手《長崎》 海と天草を望む築95年「古民家宿」“自分を休ませる場所” コンセプトに癒しを提供《長崎》 松浦鉄道に乗って…「日本最西端の駅 “たびら平戸口駅”へ」まち巡りのウォーキングイベント《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 葬儀, 慰霊祭, ダイス, 法要, 明大前, 商店街, 井の頭線, 明治大学, 鎌倉