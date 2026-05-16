“自認52歳”上坂すみれ、『機動警察パトレイバー EZY』公開に喜び 「青春が帰ってきた」
声優の上坂すみれ（34）が16日、都内で行われたアニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY File 1』の公開記念舞台あいさつに登壇。ファンからの反響を語ったほか、銃を持つ姿を披露した。
【画像】銃を披露しポーズを決めた上坂すみれ
同作品は昨日から公開され、上坂は「早速、公開日に見たよという方がたくさんいらっしゃって」とうれしそうな表情を浮かべた。“パトレイバーリアタイ勢”の上坂ファンが多いそうで、52歳と自認しているという。「我々の青春が帰ってきたよねっていう気持ちでいっぱいです」と公開を喜んだ。
きのう行われた公開初日舞台あいさつでは、久我十和役の上坂は不在だったが、会場では「十和じゃなくて上坂さんに銃を持たせたい」という話で盛り上がったという話題に。するとMCが銃の玩具を上坂に手渡した。上坂は驚きつつも「持ち慣れてはいます」と口にし、ポーズを決めた。
『機動警察パトレイバー EZY』は、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れる物語。2017年に制作を発表し、2022年にパイロットフィルムをイベントにて公開した。2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表したシリーズの新作アニメーション作品。全3章構成で、File 1（第1章：第1話〜第3話）が5月15日、File 2（第2章：第4話〜第6話）が8月14日、File 3（第3章：第7話、第8話）が2027年3月に公開される予定となっている。
1990年代末、汎用人間型作業機械＜レイバー＞は社会のあらゆる分野へと進出した。だが同時にレイバー犯罪も増加、警視庁はこれに対抗すべく特殊車両二課を創設。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。時は流れ、AIによる自動化が進む2030年代の日本ー。人間搭乗型の＜レイバー＞は自立型ロボットに代替が進み、時代遅れとなりつつあった。だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。第二小隊は “AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
イベントにはほかに、出渕裕監督、小林親弘、戸谷菊之介、池水通洋が登壇した。
【画像】銃を披露しポーズを決めた上坂すみれ
同作品は昨日から公開され、上坂は「早速、公開日に見たよという方がたくさんいらっしゃって」とうれしそうな表情を浮かべた。“パトレイバーリアタイ勢”の上坂ファンが多いそうで、52歳と自認しているという。「我々の青春が帰ってきたよねっていう気持ちでいっぱいです」と公開を喜んだ。
『機動警察パトレイバー EZY』は、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れる物語。2017年に制作を発表し、2022年にパイロットフィルムをイベントにて公開した。2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表したシリーズの新作アニメーション作品。全3章構成で、File 1（第1章：第1話〜第3話）が5月15日、File 2（第2章：第4話〜第6話）が8月14日、File 3（第3章：第7話、第8話）が2027年3月に公開される予定となっている。
1990年代末、汎用人間型作業機械＜レイバー＞は社会のあらゆる分野へと進出した。だが同時にレイバー犯罪も増加、警視庁はこれに対抗すべく特殊車両二課を創設。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。時は流れ、AIによる自動化が進む2030年代の日本ー。人間搭乗型の＜レイバー＞は自立型ロボットに代替が進み、時代遅れとなりつつあった。だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。第二小隊は “AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
イベントにはほかに、出渕裕監督、小林親弘、戸谷菊之介、池水通洋が登壇した。