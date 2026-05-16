どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”が6月6日、KT Zepp Yokohamaにて＜MAISONdes LIVE #3＞を開催する。このたびNAKAKI PANTZ書下ろしによる同公演のキービジュアルが公開となったことに加え、追加出演者としてVTuberのこぼ・かなえるが出演することが決定した。

MAISONdesは、楽曲ごとに異なる歌い手や作り手を迎えながら、ひとつの“アパート”の世界観を描いてきた。そして開催される＜MAISONdes LIVE #3＞は、MAISONdes参加アーティストによる対バン形式のライブとして開催されるもの。出演者は、asmi、花譜、こぼ・かなえる、日曜日のメゾンデ、れん、といった5組。歌声も音楽性もそれぞれ異なる魅力を持つアーティストたちが一同に集う、MAISONdesらしいラインナップとなった。

＜MAISONdes LIVE #3＞では、各出演アーティストがMAISONdes参加楽曲を披露するだけでなく、それぞれのオリジナル楽曲もパフォーマンス予定だ。MAISONdesの世界観の中で生まれた楽曲と、各アーティスト自身の表現、その両方を一夜で楽しめる公演となる。

本公演のチケット一般販売は本日5月16日12:00より。“六畳半ポップス”の世界を軸に、出演アーティストそれぞれの魅力も堪能できる特別な一夜をお楽しみに。

■＜MAISONdes LIVE #3＞

6月6日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open17:00 / start18:00

出演：asmi / 花譜 / こぼ・かなえる / 日曜日のメゾンデ / れん

▼チケット

・1Fスタンディング：6,800円(税込)

・2F指定：7,300円(税込)

一般販売：2026年5月16日(土)12:00〜

・イープラス：https://eplus.jp/maisondes/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/maisondes3/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/maisondes/

（問）キョードー横浜 045-671-9911 asmi こぼ・かなえる れん