セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われ、男子４００メートルで昨年の東京世界陸上６位入賞で日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（富士通）が出席。順調に冬季練習を積み、今大会が同種目今季初戦。「今年は間違いなく過去最高のシーズンになる。初戦なので大きな目標を掲げることは無いですが、アベレージの４４秒５は達成したい。日本記録（４４秒４４）に迫る走りを出していきたい」とさわやかに話した。

２、３日に行われた世界リレー（ボツワナ・ハボローネ）では１６００メートルリレー日本代表として出場し、来年の北京世界陸上出場権獲得に大きく貢献。「去年は春先にけがが相次いで全く順調に進まなかったシーズン。今年は去年の東京世界陸上からの良い流れを継続できている」と計画通りの練習から、実戦でも確実に結果を残してきた。

昨年の東京世界陸上では予選で４４秒４４の日本記録を樹立し、１９９１年東京大会の高野進以来３４年ぶりの決勝にも進出するなど大活躍。「東京世界陸上を経てメンタル的にもすごい自信になった」と手応えを得て、今シーズンはさらに飛躍する。