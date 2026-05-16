韓国サッカー連盟は１６日、北中米Ｗ杯（６月１１日）に臨む韓国代表メンバー２６人を発表した。

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大黒柱のＦＷソンフミン（ロサンゼルスＦＣ）が順当に選出されたほか、パリＳＧのＦＷイガンイン、ウルバーハンプトンのＦＷファンヒチャン、セルティックのＦＷヤンヒョンジュンらがメンバー入り。バイエルンのＤＦキムミンジュが守備の柱を担う。

またＪリーグでプレーする鹿島ＤＦキムテヒョン、ＦＣ東京のＧＫキムスンギュも選出された。１５日に発表された日本代表のＧＫ早川友基（鹿島）、ＧＫ大迫敬介（広島）、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）に続き、現時点でＪリーグからは５人のＷ杯メンバー選出が決まっている。

韓国は全試合がメキシコ開催となるＡ組で、チェコ、メキシコ、南アフリカと対戦する。Ｗ杯出場は１１大会連続１２度目。アジア予選は日本とは別組となり、６勝４分けで無敗突破を決めた。

最高成績は自国開催だった０２年大会の４位。２２年カタール大会では１次リーグを１勝１分け１敗で２位通過したが、決勝トーナメント１回戦でブラジルに１―４で屈した。

メンバーは以下の通り。

▼ＧＫキムスンギュ（ＦＣ東京）、ソンボムグン（全北現代）、チョヒョヌ（蔚山）

▼ＤＦキムムンファン（大田）、キムミンジェ（バイエルン）、キムテヒョン（鹿島）、パクジンソプ（浙江）、ソルヨンウ（ＦＫツルヴェナ・ズヴェズダ）、イェンス（ボルシアＭＧ）、イギヒョク（江原）、イテソク（Ａウィーン）、イハンボム（ミッティラン）、チョユミン（シャールジャ）

▼ＭＦキムジンギュ（全北現代）、ペジュホ（ストーク）、ペクスンホ（バーミンガム）、ヤンヒョンジュン（セルティック）、オムジソン（スウォンジー）、イガンイン（パリＳＧ）、イドンヒョン（蔚山）、イジェソン（マインツ）、ファンインボム（フェイエノールト）、ファンヒチャン（ウルバーハンプトン）

▼ＦＷソンフンミン（ロサンゼルスＦＣ）、オヒョンギュ（ベジクタシュ）、チョギュソン（ミッティラン）