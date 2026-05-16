犬の「首輪」のメリットとデメリット

メリット

首輪は装着が簡単で、着脱のしやすさが挙げられます。飼い主の着脱がしやすいというだけでなく、着脱の際の犬への負担も少ないのが特徴です。

また、首輪には迷子札や鑑札を付けておきやすく、災害時や迷子時にも役立ちます。身元の確認がすぐに取れるため、安心なのです。

デメリット

引っ張り癖のある犬の場合では、首輪は首や喉や気管に大きな負担がかかります。気管が潰れてしまうと、自然に元に戻ることはありません。

気管は呼吸に関わる部分ですので、呼吸がしづらくなったり、咳が出やすくなったり、酸素が不足するとチアノーゼを引き起こす原因になることがあります。

犬に引っ張り癖がない場合でも、飼い主がリードをグイッと力強く引っ張ってしまうと、首や喉や気管に大きな負担がかかり、超小型犬では気管が潰れる原因になりやすいです。

サイズ調整が適切でない場合では、お散歩中に首輪が抜けてしまい、迷子になったり、交通事故に遭ったりするリスクがあります。

犬の「ハーネス」のメリットとデメリット

メリット

最も大きなメリットと言えば、首や喉や気管への負担が少ないというところです。

ハーネスは、犬の胸や胴体で支えることができる構造であるため、引っ張り癖による力が分散されやすいというメリットもあります。

超小型犬、小型犬、シニア犬、気管が弱い犬には、とくに安心して使えるでしょう。

また、引っ張り癖がある場合でも、首輪のようにスルッと抜けてしまうことがハーネスにはありません。ただし、着用させるときは、愛犬の体にしっかり調整する必要があります。

デメリット

ハーネスは、着脱に少々手間がかかります。とくに着用させるときには、犬が嫌がりやすいです。両手を上げて通さなければならないからです。

また、脇の部分の皮膚が擦れてしまうことがあります。脱毛したり、皮膚が黒ずんだり、皮膚の弱い犬では赤みや炎症が起きてしまうこともあるかもしれません。

愛犬が向いているのは首輪とハーネスのどっち？

首輪が適しているのはどんな犬？

首輪は、引っ張り癖が全くなく、首や喉や気管に負担がかかりにくい犬に適していると言えます。

落ち着いてお散歩をすることができる犬、飼い主のペースに合わせて歩くことができる犬、そして、中型犬～大型犬でがっしりとしている犬にも比較的適していると言えます。

超小型犬や小型犬であっても、引っ張り癖が全くなく、落ち着いて歩くことができ、万が一のときのための基本的なしつけである「待て」が確実にできる場合では、首輪も向いていると言えるでしょう。

ハーネスが適しているのはどんな犬？

首や喉や気管への負担を避けなければならない犬、なかなか引っ張り癖が直らない犬、超小型犬や小型犬です。

超小型犬や小型犬は、「気管虚脱」という病気になりやすい傾向にあります。すでに気管虚脱の症状が少しでもあるのであれば、負担を減らすためにも、ハーネスへの切り替えをおすすめします。

まとめ

首輪とハーネスで迷ったら、どちらも使ってみましょう。愛犬にとってより負担がかかりにくいのはどちらなのか、見極める必要があります。

ちなみに我が家の愛犬たちは、首輪とハーネスのどちらも使っています。

首輪は常に着用していて、迷子札と鑑札を取り付けています。お散歩のときにはハーネスを着用し、リードを付けるのはハーネスのみです。

広大なドッグランで愛犬が迷子になってしまったとき、首輪に取り付けている迷子札を見た方が「〇〇ちゃんの飼い主さんいますかー！？」と叫んでくださったことがありました。こんなときにも役立つことがあります。

(獣医師監修：後藤マチ子)