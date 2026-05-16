“打者・大谷”はなぜ打てなくなった　通算2000安打超えの元MLB名打者が指摘した苦悩する偉才に生じている「ズレ」とは？

理想的なスイングが出来ずに、強い当たりを飛ばせずにいる大谷(C)Getty Images

「打者・大谷」の苦闘が続いている。

現地時間5月15日に敵地で行われたエンゼルス戦に大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。4打数1安打に終わった。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

5月に入ってから打率.150、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511と低調な結果に終始している大谷。前年比でマイナス12.4と落ち込むハードヒット率（46.3＝95マイル以上の打球割合を示す指標）や平均スイングスピードも74.8マイル（約120.3キロ）とダウン傾向が強く、パワー不足は否めない。

二刀流による身体的負担など原因は様々に考えられるが、明らかに異変は生じている。周囲の不安は募る一方だが、MLBの酸いも甘いも知るレジェンドの眼には、大谷がかならず復活すると見えている。

現地時間5月15日、MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Now」に出演した2010年のナ・リーグMVPであるジョーイ・ボットー氏は、大谷の現状について「何よりも目に付くのは出塁率をしっかり残していることだ」と明言。そして、「彼は6打数6安打とか、数試合で長打率を.500以上、OPS1.000以上に乗せてくる可能性がある。それなのに何を心配する必要があるの？」と語った。

自身もMLB屈指の名打者だった。2002年の入団からレッズ一筋で活躍したいぶし銀は、通算2135安打、356本塁打を記録。さらに6度のオールスター出場など華々しい功績を残してきた。