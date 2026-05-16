運悪く「ゲリラ雷雨」にあってしまった。傘を持っておらず、雨宿り。

【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味

しばらく待っていたら、ひとりの女性の登場で予想外の展開に。

京都府の30代女性（投稿時）、Tさんの体験談。

＜Tさんからのおたより＞

2歳の娘と、自転車で20分ほどの距離にある鴨川横の広場に遊びに出かけていたときのことです。

出るときは快晴だったのに、突然の雷雨から急激な大雨に変わったため屋根の下に行く余裕もなく、大きな木の下で娘を抱っこして雨宿りしました。

しかし、雨はさらに激しくなり私も娘も濡れてきたため、50メートル先にある地下鉄の入り口まで娘を抱っこして全力ダッシュ。二人とも全身びしょ濡れになりました。

娘の着替えは持っていたため着替えさせ、地下鉄で帰ろうかと思いましたが、その路線は家と離れた方向に行くものでした。

そこで、「雨がおさまったら近くのバス停からバスで帰ろう」と考え、地下鉄の入り口で雨宿りを続けていました。

今も大事に持っている

すると、傘を差しながら歩いていた清楚なお姉さんが近づいてきました。

彼女は、自分が使っていた折り畳み傘を私に差し出してくれたのです。

驚いて御礼は伝えましたが名前と連絡先を聞くのを忘れてしまい、今も譲って頂いた素敵な傘を大事に持っています。

そのあと、娘と傘を差してバス停まで行ってバスに乗り、家まで帰ることができました。雨の中でも早く帰ることができたおかげで、私も娘も風邪をひかずにすみました。

あの時は本当にありがとうございました。傘を譲って頂いたこと、その優しいお気持ちがとってもうれしかったです。

私も困っている方を、さっと助けてあげられる人になりたいです。



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