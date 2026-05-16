元#ババババンビ・岸みゆ“過去最大級の露出” 命がけの撮影も「かなり体を張っています」
3月28日に解散ライブを行った#ババババンビの元メンバー・岸みゆの2nd写真集が、7月16日に発売されることが決定した。撮影のロケ地はインドネシア・バリ島。岸にとって海外での写真集撮影は今回が初となる。
【写真】過去最大級の露出に挑戦した岸みゆ
撮影は4月末に行われ、滞在中には自身のSNSで生配信を実施。2nd写真集の撮影でバリ島を訪れていることを報告すると、ファンの間では早くも大きな話題となっていた。今回、ついに発売日などの詳細情報が正式解禁となる。
本作は、グループ解散後初となる写真集。これまでの“アイドル・岸みゆ”というイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を大胆に表現した作品となっている。
青く透き通る海や自然あふれるヴィラなどを舞台に、思わず元気をもらえるような笑顔の水着カットはもちろん、大胆なランジェリーカット、さらには“過去最大級の露出”にも挑戦。これまで以上に攻めた内容となっている。
一方で、ただ刺激的なだけではなく、ふとした瞬間に見せる儚さや、肩の力を抜いた柔らかな空気感も捉え、岸の新たな一面を堪能できる作品となっている。アイドルを卒業し、一人の女性として自然にほどけていく“今の岸みゆ”を切り取った一冊に仕上がっている。
■岸みゆ
決まった時の率直な気持ちは、嬉しさと驚きでした。
#ババババンビでの6年間のアイドル活動を終え、個人として歩み始める今は、私にとって大きなターニングポイントです。そんなタイミングで、この姿を皆さんにお届けできることが本当に嬉しいです！
1st写真集の発売から約2年。正直、次の写真集のお話はもっと先になるのかなと思っていたので、このタイミングでお話をいただけたことに驚きもありました。日々応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！
そして、撮影地はバリ島！実は今回が初めての海外撮影なんです。ずっと目標にしていたので、またひとつ大きな夢が叶いました▼（ハート）
バリ島はどこを切り取っても景色が壮大で、写真では伝わりづらい私の小柄さも一目でわかると思います！（笑）
みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています！（笑）そんなところもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです▼
この2nd写真集は、私にとって新たな始まりの第一歩。たくさんの方に届きますように！
【写真】過去最大級の露出に挑戦した岸みゆ
撮影は4月末に行われ、滞在中には自身のSNSで生配信を実施。2nd写真集の撮影でバリ島を訪れていることを報告すると、ファンの間では早くも大きな話題となっていた。今回、ついに発売日などの詳細情報が正式解禁となる。
青く透き通る海や自然あふれるヴィラなどを舞台に、思わず元気をもらえるような笑顔の水着カットはもちろん、大胆なランジェリーカット、さらには“過去最大級の露出”にも挑戦。これまで以上に攻めた内容となっている。
一方で、ただ刺激的なだけではなく、ふとした瞬間に見せる儚さや、肩の力を抜いた柔らかな空気感も捉え、岸の新たな一面を堪能できる作品となっている。アイドルを卒業し、一人の女性として自然にほどけていく“今の岸みゆ”を切り取った一冊に仕上がっている。
■岸みゆ
決まった時の率直な気持ちは、嬉しさと驚きでした。
#ババババンビでの6年間のアイドル活動を終え、個人として歩み始める今は、私にとって大きなターニングポイントです。そんなタイミングで、この姿を皆さんにお届けできることが本当に嬉しいです！
1st写真集の発売から約2年。正直、次の写真集のお話はもっと先になるのかなと思っていたので、このタイミングでお話をいただけたことに驚きもありました。日々応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！
そして、撮影地はバリ島！実は今回が初めての海外撮影なんです。ずっと目標にしていたので、またひとつ大きな夢が叶いました▼（ハート）
バリ島はどこを切り取っても景色が壮大で、写真では伝わりづらい私の小柄さも一目でわかると思います！（笑）
みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています！（笑）そんなところもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです▼
この2nd写真集は、私にとって新たな始まりの第一歩。たくさんの方に届きますように！