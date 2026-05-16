◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）

ここまで自身3連勝をあげるなど、好投が続いている中日・大野雄大投手。この日も7回無失点の好投を披露しました。

初回は三者凡退の立ち上がり。援護すべく打線もすぐさま奮起し、初回に2点を先取します。これを受けた大野投手はオスナ選手から空振り三振を奪うなど、2回にも三者凡退の好投。3回には2アウトからヒットを浴びるも、後続をしっかりと抑え好投を継続します。

3回にはさらに打線が奮起し、2本のホームランで4点を追加。大量リードをもらった大野投手は、4回にも三者凡退を記録します。5回には四球でランナーを背負うも、ヒットは許さず。リードをしっかりと守ります。

6回には1アウトからヒットを浴び、四球でも出塁を許すと、フライの間に進塁を許し3塁にランナーを進めるピンチの場面も。それでも続く内山壮真選手を空振り三振とし、ヤクルトへ決定機を生かさせませんでした。

7回も三者凡退に抑え降板。この日は7回100球を投げ、被安打2、奪三振4、与四球2、無失点という成績でした。