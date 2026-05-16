【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

開催中の「第64回 静岡ホビーショー」のT-SPARKのブースに、タカラトミーモールで受注販売される「LEGACYSOUL ミクロマン」で企画中の新作アイテムが展示された。

T-SPARKブースの「LEGACYSOUL」展示コーナー。人間サイズに巨大化したミクロマンコマンド1号エリックが来場者を迎えた。足元には元のサイズのエリックもいる

1970年代に栄華を極めた旧タカラ時代のおもちゃ「ミクロマン」。タカラトミーのT-SPARKから「LEGACYSOUL（レガシーソウル）」の名を冠し、この令和に復活を遂げている。その最初のラインナップ「ミクロマンコマンド」に続く仲間「スパイマジシャン」と「レディーコマンド」が企画中であることがブースで明らかにされた。

ミクロマンの諜報部員「スパイマジシャン」は「M13X」と「M14X」の2種類がラインナップ。専用装備アイテムのリングとステッキも付属する予定とのこと。当時専用のカプセルは存在しなかったが、今回新規にデザインされ、こちらは今後のシリーズ共通のカプセルとして付属する予定だという。

手前から「LEGACYSOUL ミクロマン スパイマジシャンM13X」と「同 スパイマジシャンM14X」。発売日、価格は未定

新規デザインのカプセルは、今後のシリーズの共通デザインになると担当者の談

「レディーコマンド」は自由の女神から生まれた女性タイプのミクロマン。当時のスカート＆ヘッドギア姿を踏襲しつつも、タカラトミーのスタッフや関係者のこだわりを汲み取り、より可愛らしさを強調した姿へとアップデートされている。

「LEGACYSOUL ミクロマン レディーコマンド」。発売日、価格は未定

丸顔でヘッドギアも大型に。スカートの形や飾りなども当時とは変わっている

ミクロマンの敵勢力「アクロイヤー」は、先行して発売される「アクロイヤー2」に続いて初代「アクロイヤー」も企画中。特製のマントやビークルへの変形ギミックも受け継いでいる。

「LEGACYSOUL ミクロマン アクロイヤーA30X」。発売日、価格は未定。当時のシルエットを再現した初代アクロイヤー

「LEGACYSOUL ミクロマン アクロイヤー2 3体セット」。9月下旬発送予定。価格は14,300円。タカラトミーモール限定商品。予約は5月24日までとなる

ホビーショー初日の5月13日より予約が開始された光子メカロボット「ロボットマンF」は、公開されたバックストーリーに登場する「片貝研究所」に隠されていた様子をイメージしたジオラマで展示された。オリジナルの「ロボットマン」から電動走行ギミックはオミットされ、ビークル形態への変形時の頭部収納やコクピット内の変形といった新たなギミックが搭載されている。また当時は別売りだった変形用アイテム「ドリル戦車セット」も同梱される。

「LEGACYSOUL ミクロマン ロボットマンF ドリル戦車セット」。12月下旬発送予定。価格は29,700円。タカラトミーモール限定商品

変形アクションフィギュアとしての楽しさを追求した新しいロボットマンだ

「LEGACYSOUL ミクロマン コマンド1号 エリック・エルナンデス SV」。12月下旬発送予定。価格は3,300円。タカラトミーモール限定商品。「ロボットマンF」と組み合わせて楽しむためのコマンド1号エリックのスペシャルバージョンが登場

【LEGACYSOUL ミクロマン ロボットマンFドリル戦車セット：PV公開 かつて心を躍らせた駆動、可動、変形。あの衝撃が、時を超え、再び動き出す！】

ミクロマンの乗り物は「ロボットマンF」に止まらず、上記のスパイマジシャン用のビークル「スパイ・カー」の発売も決定。発表済みの「ドラグタイガー」に続き、「ジェットミラー」の姿も明らかにされた。それぞれは「LEGACYSOUL」シリーズのミクロマンに対応し、かつての同シリーズで若干窮屈だったコクピットも大型化され乗せやすくなっているという。「スパイ・カー」シリーズは当時6種類発売されていて、開発担当者の話では他の機種の構想もあるそうだ。

「LEGACYSOUL ミクロマン ドラグタイガー」。発売日、価格は未定。スパイマジシャン用のバイクタイプのビークル

「LEGACYSOUL ミクロマン ジェットミラー」。発売日、価格は未定。こちらは航空機タイプのビークル。オリジナルは左右のボディが潜望鏡になる玩具的ギミックが備わっていたが、こちらはどうなるのだろうか

マッシブになった「LEGACYSOUL」シリーズのミクロマンの体型に合わせて、機体が当時よりも一回りほど大きくなっている

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