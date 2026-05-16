◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）

春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、Ｇ１・７勝馬のキタサンブラック半弟で２番人気のシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は１５着。好スタートから道中は２番手。直線では一時、先頭にも立ったが、２年ぶりが影響したのか最後は力尽き、まさかの最下位でのゴールとなった。２４年青葉賞以来の重賞２勝目はお預けとなった。

同馬は２４年の日本ダービー７着後、左前浅屈腱炎を発症。長期休養明けだったが、清水久調教師が「馬の成長力と血統」と説明したように、中間調整で抜群の動きを見せていた。１０日の併せ馬では余裕を残しながら、栗東・坂路で４９秒８をマーク。本番ではデビューからコンビを組むレジェンドと復活を目指していた。

勝ったのは７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）で西村淳也騎手は２週連続の重賞制覇。勝ちタイムは１分５８秒９。１２番人気のバレエマスター（菊沢一樹騎手）が２着、９番人気のフクノブルーレイク（フランシスコ・ゴンサルベス騎手）が３着だった。

武豊騎手（シュガークン＝１５着）「さすがのスピードを見せてくれて、直線半ばまではおっと思うところがあった。ブランクの分、さすがに最後で苦しくなった」