知ってる人だけ得をする…ドラッグストアで「PayPay30％還元」になる方法。“実質63％オフ”になる裏ワザも
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆ドラッグストアで「最大30％還元」のキャンペーン開催中
ドラッグストアでは、毎月のようになにかしらキャンペーンが開催されています。そして、今月もお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
現在、P&Gのキャンペーンが開催中です。先月はツルハドラッグで、ツルハグループポイントが還元されるキャンペーンが開催されていました。今月はPayPayポイントが還元されるキャンペーンが開催されています。還元されるのがPayPayポイントだと、いろいろな場所で利用できるので便利ですよね。
今回のキャンペーンはツルハグループ、ウエルシアグループが対象店舗です。これらの店舗でP&G対象商品を2,500円（税込）以上購入すると、最大30％還元されます。購入期間は6月30日（火）まで。
この期間中のレシートをキャンペーンページから送ると、キャンペーンに参加できます。レシートの応募期間は7月7日（火）23時59分までです。
還元上限は800ポイントなので2,667円で上限に達します。キャンペーン条件が2,500円以上の購入なので、今回のキャンペーンは2,500〜2,667円までの購入が一番お得です。
レシートで応募すると11月上旬にメールが送られてきます。そのメールにポイントコード番号が記載されているので、その番号をPayPayで入力するとPayPayポイントがもらえます。
◆ウエルシア感謝デーと組み合わせると驚異の還元率に
なお、支払い方法に指定はありません。そのため、毎月20日のウエルシアのお客様感謝デーを利用すると、ものすごくお得になります。お客様感謝デーとは、WAON POINTを利用すると1.5倍分の買い物ができるというスペシャルデーのことです。
たとえば、1,700ポイント利用すると2,550円分の買い物ができます。すべて対象のP&G商品だった場合、765ポイント還元されるので、実質935ポイントで購入できることになります。つまり約63％もお得になるわけです。
◆PayPayではウエルシアで利用可能なクーポンも
また、PayPayではウエルシアで利用できる5％還元クーポンが配信されています。ソフトバンクユーザーなら20％還元です。
どちらのクーポンも利用期間は5月31日（日）までで、1,000円までの支払いが還元対象となります。お客様感謝デーではなくこちらのクーポンを利用してもいいかもしれません。
対象商品はアリエールやレノア、ジョイなどです。利用している方はまとめ買いのチャンスです。
◆トモズでは最大40倍還元キャンペーンを実施中
トモズでもキャンペーン開催中です。先月は「トモズで利用できるSTポイントが最大60倍還元されるキャンペーン」が開催されていました。今月は対象商品で「Pontaポイントまたはdポイントが40倍還元されるキャンペーン」が開催されています。
キャンペーン期間は5月19日（火）まで。
トモズでは、Pontaポイントまたはdポイントが200円（税抜）につき1ポイント還元となり、今回のキャンペーンは40倍還元なので、実質20％還元です。
対象商品は化粧品や日用品、食料品、ペット用品など、全部で368商品あります。還元上限はないので、対象商品を購入すればするほどポイントがもらえます。
Pontaポイントまたはdポイントは、au PAYやd払いでほぼ現金のように利用できます。
また、ローソンのお試し引換券で利用するのもお得です。お試し引換券はPontaポイントまたはdポイントを使ってお菓子やドリンク、お酒などをお得に買えるサービスです。たとえば200円の商品が100ポイントで引き換えられたりするので、スーパーやドラッグストアよりお得になります。
◆ドラッグストアで「最大30％還元」のキャンペーン開催中
ドラッグストアでは、毎月のようになにかしらキャンペーンが開催されています。そして、今月もお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
現在、P&Gのキャンペーンが開催中です。先月はツルハドラッグで、ツルハグループポイントが還元されるキャンペーンが開催されていました。今月はPayPayポイントが還元されるキャンペーンが開催されています。還元されるのがPayPayポイントだと、いろいろな場所で利用できるので便利ですよね。
この期間中のレシートをキャンペーンページから送ると、キャンペーンに参加できます。レシートの応募期間は7月7日（火）23時59分までです。
還元上限は800ポイントなので2,667円で上限に達します。キャンペーン条件が2,500円以上の購入なので、今回のキャンペーンは2,500〜2,667円までの購入が一番お得です。
レシートで応募すると11月上旬にメールが送られてきます。そのメールにポイントコード番号が記載されているので、その番号をPayPayで入力するとPayPayポイントがもらえます。
◆ウエルシア感謝デーと組み合わせると驚異の還元率に
なお、支払い方法に指定はありません。そのため、毎月20日のウエルシアのお客様感謝デーを利用すると、ものすごくお得になります。お客様感謝デーとは、WAON POINTを利用すると1.5倍分の買い物ができるというスペシャルデーのことです。
たとえば、1,700ポイント利用すると2,550円分の買い物ができます。すべて対象のP&G商品だった場合、765ポイント還元されるので、実質935ポイントで購入できることになります。つまり約63％もお得になるわけです。
◆PayPayではウエルシアで利用可能なクーポンも
また、PayPayではウエルシアで利用できる5％還元クーポンが配信されています。ソフトバンクユーザーなら20％還元です。
どちらのクーポンも利用期間は5月31日（日）までで、1,000円までの支払いが還元対象となります。お客様感謝デーではなくこちらのクーポンを利用してもいいかもしれません。
対象商品はアリエールやレノア、ジョイなどです。利用している方はまとめ買いのチャンスです。
◆トモズでは最大40倍還元キャンペーンを実施中
トモズでもキャンペーン開催中です。先月は「トモズで利用できるSTポイントが最大60倍還元されるキャンペーン」が開催されていました。今月は対象商品で「Pontaポイントまたはdポイントが40倍還元されるキャンペーン」が開催されています。
キャンペーン期間は5月19日（火）まで。
トモズでは、Pontaポイントまたはdポイントが200円（税抜）につき1ポイント還元となり、今回のキャンペーンは40倍還元なので、実質20％還元です。
対象商品は化粧品や日用品、食料品、ペット用品など、全部で368商品あります。還元上限はないので、対象商品を購入すればするほどポイントがもらえます。
Pontaポイントまたはdポイントは、au PAYやd払いでほぼ現金のように利用できます。
また、ローソンのお試し引換券で利用するのもお得です。お試し引換券はPontaポイントまたはdポイントを使ってお菓子やドリンク、お酒などをお得に買えるサービスです。たとえば200円の商品が100ポイントで引き換えられたりするので、スーパーやドラッグストアよりお得になります。