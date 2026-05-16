20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手や人気女優との4ショットを披露した。

「ももちゃんとあいみょんとまみこが来てくれたー！」と書き出すと、自身とシンガー・ソングライターのあいみょん、女優の福地桃子、無期限で活動休止中の女性ラップデュオ「chelmico」のMamikoこと、音楽家、シンガーの鈴木真海子との4ショットをアップした。

清原は20年6月12日、感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を行った。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けている。現在は復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念している。

清原の投稿に、フォロワーからは「凄すぎるメンバー!!ここが繋がってるの凄い(語彙力)」「皆んなの笑顔が眩しいです 最高」「朝ドラメンバーですね！！みんな素敵な笑顔です！！」「楽しそう 仲間っていいね」「美女3人に囲まれ、いい笑顔ですね」「素晴らしい仲間たちですね」「朝ドラ！なつぞら！美女3人！」といった反響が寄せられている。