「Snow Man」深澤辰哉（34）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。電車に乗るのが6年ぶりぐらいであることを明かした。

この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。パーソナリティーの「バナナマン」の設楽統とともに完全貸し切りのラビューに乗って、秩父まで旅した。

2人して「テンション上がる」と声を弾ませる中、設楽は「西武秩父駅っていうのが終点なんだけど、俺は秩父出身だから、帰る時は西武線を使ってよく帰ってたんだけど。特急はラビューの前がレッドアロー。レッドアロー号っていうのに乗って帰ってたんだけど」と回顧。

「家族とかはラビューで秩父に行ったりするんだけど、俺はだいたい車でいつも帰っちゃうから、ラビュー乗りたいと思ってたんだけど、なかなか乗る機会なくて。やっと、初めてですよ」と話した。

一方、深澤も「僕も初めてです。初めてだし、今ホームじゃないですか。っていうか、6年ぶりぐらいに電車というものをこんな距離で見て。特急列車に乗るのもマジで初めてです」と告白。設楽は「まあね、スーパースターだからね」とイジり、笑わせた。

深澤は「メンバーの岩本がCM やってたりするんで、乗ってみたいなと思ってたんですけど。まさかこういう形で乗れるとは思わなかった」と喜んだ。

深澤は2020年1月にシングル「D.D./Imitation Rain」でSnow ManとしてCDデビュー。