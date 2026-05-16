桑木志帆と睫邂ι韻首位 1打差に阿部未悠らが続く
＜Sky RKBレディスクラシック 2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。
【LIVEフォト】そこ越えるの!? 選手が狙った“巨大樹ルート”
「66」をマークした桑木志帆が7位タイから首位に浮上。睫邂ι韻箸箸發法▲函璽織10アンダーの首位で最終日を迎える。桑木は2024年「JLPGAツアー選手権リコーカップ」以来となる、2年ぶりのツアー通算4勝目がかかる。睫遒郎鯒6月「ヨネックスレディス」以来の通算2勝目を狙う。1打差のトータル9アンダーには、今季1勝のウー・チャイェン（台湾）、阿部未悠、昨年のプロテストをトップ通過したジ・ユアイ（中国）が続いた。チャイェンは通算3勝目、阿部は通算2勝目がかかる。トータル8アンダーの6位には政田夢乃。トータル7アンダーの7位タイには、42歳の下川めぐみと38歳のテレサ・ルー（台湾）が並んだ。トータル6アンダーの9位タイには、川春花、先週メジャー初制覇を果たした河本結、吉田鈴らがつけた。菅楓華はトータル4アンダーの22位タイ。トータル3アンダーの29位タイには、昨年覇者の神谷そら、小祝さくら、都玲華らが並んだ。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉と同2位の盒矯眠擇蓮△箸發縫函璽織2アンダーの44位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドのリーダーボード
“山育ち”の政田夢乃が自己最多の8バーディ 初Vに向け好感触「好きなコースです」
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日本勢は？ 米女子リーダーボード
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