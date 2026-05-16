＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】力士が親方に直撃…館内悲鳴の緊急事態

力士が背中から土俵下に転落し親方に直撃。館内悲鳴の緊急事態が発生し、視聴者は「救護の人きた」などと騒つく中、その後、親方が見せた“プロ根性”に驚きと感嘆の声が寄せられた。一体何が起きたのかーー。

それは三段目七十三枚目・東華山（玉ノ井）と三段目六十九枚目・大雷童（高田川）の取組で起こった。東華山は全体重を乗っけるような格好で倒れるように圧力をかけ、大雷童を押し出し。大雷童は勢い良く背中から土俵下へと落下してしまった。

すると大雷童は審判を務めていた玉垣親方に直撃。あまりの勢いに館内からは悲鳴にも似たどよめきが起こった。

玉垣親方はしばらく立ち上がることができず、大雷童は心配そうにその姿を見つめる。行司軍配は“東華山が先に倒れた”と見て、大雷童に上がったが、物言いがつき、審判団が土俵に集合する。そんな中でも玉垣親方はなかなか動き出すことができない。

救護も駆けつける事態となったが、玉垣親方はその後、なんとか立ち上がり、足を引きずるようにしていたが、自らの力で土俵へと上がっていった。この親方が見せた“プロ根性”に視聴者は「よく立ち上がった」「痛そうだけどすごいな」などと声を上げた。

そして協議の結果、“大雷童が先に土俵を出ていた”と判断され、軍配差し違え。東華山が3勝目を上げ、大雷童は2敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）