◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）

ヤクルトの先発・奥川恭伸投手が、4回以降に状態を持ち直す様子を見せました。なお7回に再び中日打線につかまり、途中降板となっています。

初回には1アウトから四球でランナーを背負い、村松開人選手のフェンス直撃のタイムリー3塁打を浴びた奥川投手。さらに2アウト3塁の場面では石伊雄太選手にもタイムリーを許し、初回から2点を失いました。さらに3回にも先頭へヒットを許すと、村松選手の2ランホームランを浴び失点。2アウトまで追い込むも、再びヒットでランナーを背負い石川昂弥選手の特大2ランを浴びました。

この結果、3回までに6失点と苦しい投球を見せていた奥川投手。しかし4回からは激変っぷりを見せます。

4回にはわずか9球でゴロ3つの三者凡退に抑えると、5回もファウルフライと2つのゴロで三者凡退。6回には対する先発・大野雄大選手から見逃し三振とするなど、ここでも三者凡退に抑えました。

それでも7回には再び中日打線につかまります。1アウトから好調・板山祐太郎選手の2塁打を浴びると、続く村松選手が再びタイムリー。細川成也選手にも四球を与えたところで降板となりました。

このピンチは2番手・阪口皓亮投手が抑え、さらなる失点とはならず。奥川投手はこの日、6回と1/3で103球を投げ、被安打10、奪三振3、与四球2、失点7となっています。