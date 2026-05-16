◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１６日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ね大た会の女子２回目は、全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本選手権２位の岸里奈（戸田市ＳＣ）は、１６３・５１２点で２年連続２位にとどまった。

首位の西山実沙（なんばク）との差は１・２８５点。最初の跳馬はやや着地でややバランスを崩したものの１４・２６６点と上々の滑り出しだったが、１回目（１４日）に落下のアクシデントがあった平均台でまたしも落下。１２・５６６点と西山との差が広がった。最後の運動では、代名詞の大技「シリバス（後方抱え込み２回宙返り２回ひねり）」を決めるなどして１４・０６６点と高得点を出したものの、西山には届かなかった。

昨年、全日本を制し、女王の座を手にしながらＮＨＫ杯は２位に終わる悔しさを味わっただけに今年にかける意気込みは相当だった。ただ、昨年の世界選手権（個人総合６位）前に右足親指を骨折。骨はいまだくっついておらず痛みもある。さらに、全日本前には左足首を痛めるなど、思うような練習が積めなかった。満身創痍（そうい）で再び２位に甘んじたものの、世界選手権、アジア大会の代表切符は手にしたのは大きい。

昨年の全日本の覇者が、悔しさをバネにして、ここからはい上がってみせる。