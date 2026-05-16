◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）

春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、１番人気のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は４着。最後は内から伸びてきたが、外を回った３頭には届かなかった。重賞８度目挑戦で悲願のタイトルはまたもお預けとなった。

昨年２月に小倉日経賞でオープン初勝利を挙げた後、エプソムＣ、七夕賞、オールカマー、アメリカＪＣＣと重賞で４戦連続２着。５着に終わった前走・金鯱賞に続き初の新潟、２度目の５８キロが影響したか、本領を発揮することはできなかった。

勝ったのは７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）で西村淳也騎手は２週連続の重賞制覇。勝ちタイムは１分５８秒９。１２番人気のバレエマスター（菊沢一樹騎手）が２着、９番人気のフクノブルーレイク（フランシスコ・ゴンサルベス騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（ドゥラドーレス＝４着）「いつも通りスタートは遅かったが、スムーズに運べた。長い直線でこの馬の長い脚を使えたけど、瞬発力が足りないですね。ハンデ５８キロも響きました」

松永幹夫調教師（ヤマニンブークリエ＝５着）「サウジ帰りで直線の長いコースでしたけど、力があるところは見せてくれた。改めて立て直して頑張ってもらいたいです」