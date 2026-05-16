◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）

春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）が直線抜け出し、重賞初制覇を飾った。西村淳也騎手は京都新聞杯コンジェスタスに続き、２週連続重賞勝利となった。勝ちタイムは１分５８秒９。

同馬は今年初戦の中山金杯３着、大阪城Ｓ３着とあと一歩が続いていたが、２４年３月のスピカＳ以来２年２か月ぶりの勝利となった。

１２番人気のバレエマスター（菊沢一樹騎手）が２着、９番人気のフクノブルーレイク（フランシスコ・ゴンサルベス騎手）が３着だった。

西村淳也騎手（グランディア＝１着）「勝ててうれしいです。関係者の皆さんが努力してくれた結果ですし、僕自身も初めて新潟で重賞を勝つことができました。久々の新潟で温かい声援をいただき、うれしかったです。厩舎関係者の努力で返し馬から素晴らしい状態だと感じましたし、あとは運だけだと思っていました。先頭に立つとソラを使う馬ですが、今日は具合が良ったのでソラを使わずに、これならと思いました。初めて乗った時から重賞を取れる馬だと思っていましたし、７歳でもフレッシュなので、１つでも２つでも勝ってほしいです。僕自身、２週連続（の重賞制覇）でいいリズムですし、明日も中内田厩舎の馬とウィナーズサークルに立てることを願っています」