橋本志穂、夫のガダルカナル・タカの履かなくなったデニムをポーチにリメイク 江口ともみが機能性を絶賛「なるほど」
タレントの江口ともみ（58）が14日、自身のブログを更新し、ゴルフコンペに参加したことを報告。タレント・橋本志穂（58）との写真を公開し、橋本が手作りしたリメイクポーチを紹介した。
【写真】機能性抜群！橋本志穂が履かなくなったデニムをポーチにリメイク
江口は、夫でタレントのつまみ枝豆（67）やDEEN・池森秀一らとラウンドを楽しむ写真をアップ。橋本との2ショットも公開し、「志穂ちゃん手作りポーチ?!」と橋本手作りのポーチを披露した。
披露されたポーチは、橋本の夫でタレントのガダルカナル・タカ（69）の履かなくなったデニムをリメイクしたというもの。デニムのポッケ部分に物が入れられるようになっていたり、ポッケに沿ってゴルフティーが差し込めるようになっていたりと、ゴルフ用に使いやすいようリメイクされている。
また、カートに取り付けられる仕様になっているようで、江口は「なるほどな機能性でした」と感心した様子だった。
【写真】機能性抜群！橋本志穂が履かなくなったデニムをポーチにリメイク
江口は、夫でタレントのつまみ枝豆（67）やDEEN・池森秀一らとラウンドを楽しむ写真をアップ。橋本との2ショットも公開し、「志穂ちゃん手作りポーチ?!」と橋本手作りのポーチを披露した。
また、カートに取り付けられる仕様になっているようで、江口は「なるほどな機能性でした」と感心した様子だった。