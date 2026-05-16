通算17度目のプレーオフに臨んでいるジェームズ・ハーデンが通算得点で歴代トップ10入り

クリーブランド・キャバリアーズは、デトロイト・ピストンズとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナルで2連敗スタートから3連勝を飾り、3勝2敗でシリーズ突破に王手をかけていた。

だが、5月16日（現地時間15日、日付は以下同）にホームのロケット・アリーナで臨んだ第6戦を94－115で落としたことで3勝3敗のタイとなり、シリーズ決着は18日の最終第7戦へ持ち越しに。

キャブスにとって、ホームで敗れたのは今年のプレーオフで初。レギュラーシーズンも含めて、3月26日のマイアミ・ヒート戦以来初となった。

第6戦で、キャブスはジェームズ・ハーデンがゲームハイの23得点に4アシスト4スティール、エバン・モーブリーが18得点6リバウンド2スティール2ブロック、ドノバン・ミッチェルが18得点4リバウンド3アシスト、ジャレット・アレンが13得点8リバウンド、サム・メリルが10得点を記録。

ただ、ピストンズのタフなディフェンスの前にハーデンが8ターンオーバー、ミッチェルがフィールドゴール成功率30.0パーセント（6／20）とガードデュオがスローダウンとなった。

なお、通算17度目のプレーオフに臨んでいるハーデンは、通算4167得点へ到達。ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリー（4147得点）を抜き、NBA歴代10位へと順位を上げた。

これは歴代トップのレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ／8521得点）、同7位のケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ／5008得点）に次いで現役3位となっている。

【動画】ピストンズとキャバリアーズのシリーズ第6戦ハイライト





