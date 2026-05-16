東京Vが連敗を３でストップ！ 白井亮丞のゴールで１−０勝利！ 敗れた水戸は３戦勝ちなし
５月16日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節で、水戸ホーリーホックと東京ヴェルディがケーズデンキスタジアム水戸で対戦した。
EASTで７位のホーム水戸は２連敗中。一方でアウェーの東京Vは３連敗中で４位。ともに久しぶりの勝利を目ざす一戦に。
最初にチャンスを迎えたのは水戸。開始４分、牛澤健のクロスに反応した根本凌が胸トラップからシュートを放つ。しかし枠を捉えられない。
お互いに堅実に戦うなか、拮抗した展開に。44分には東京Vが好機を創出。新井悠太の前線へのハイボールを寺沼星文が落とし、福田湧矢がシュートも左ポストに弾かれ、そのこぼれ球に福田が反応したがゴール右に逸れる。
スコアレスで迎えた後半、54分に東京Vが先制する。福田のパスを左サイドで受けた新井がクロスを上げる。これを白井亮丞が左足で上手く合わせてネットを揺らした。
追いつきたい水戸は61分、仙波大志がペナルティアークから狙いすましたシュートを打つも、相手GKに阻まれる。
１点をリードした東京Vは、その後も積極的に攻撃を仕掛けながら、粘り強い守備で相手に得点を許さず。
このまま終了し、１―０で勝ち切った東京Vが４試合ぶりに白星を手にした。敗れた水戸は３連敗を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」
EASTで７位のホーム水戸は２連敗中。一方でアウェーの東京Vは３連敗中で４位。ともに久しぶりの勝利を目ざす一戦に。
最初にチャンスを迎えたのは水戸。開始４分、牛澤健のクロスに反応した根本凌が胸トラップからシュートを放つ。しかし枠を捉えられない。
スコアレスで迎えた後半、54分に東京Vが先制する。福田のパスを左サイドで受けた新井がクロスを上げる。これを白井亮丞が左足で上手く合わせてネットを揺らした。
追いつきたい水戸は61分、仙波大志がペナルティアークから狙いすましたシュートを打つも、相手GKに阻まれる。
１点をリードした東京Vは、その後も積極的に攻撃を仕掛けながら、粘り強い守備で相手に得点を許さず。
このまま終了し、１―０で勝ち切った東京Vが４試合ぶりに白星を手にした。敗れた水戸は３連敗を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」