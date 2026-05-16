水戸にアクシデント…中盤の“大黒柱”大崎航詩が負傷か。一度はピッチに戻るもプレー続行断念。左ひざを押さえて座り込む
水戸ホーリーホックは５月16日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節で東京ヴェルディとホームで対戦。後半にMF大崎航詩が負傷交代となった。
アクシデントが起きたのは64分だ。東京Vの福田湧矢のボールを奪おうと、大崎が激しくチェックに行った直後、左ひざを気にしてピッチに座り込む。メディカルスタッフによる治療を受け、一度は立ち上がってピッチサイドで状態を確認。その後、再びピッチへ戻った。
しかし、プレー続行は困難だった。67分に再び座り込む。最後は自らの足で歩いてピッチを後にし、 パトリッキと交代した。
大崎は今季ここまでリーグ戦16試合に先発出場。豊富な運動量を武器に、ボランチの一角として攻守両面で大きく貢献してきた。中盤に欠かせない“大黒柱”なだけに、怪我の状況が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アクシデントが起きたのは64分だ。東京Vの福田湧矢のボールを奪おうと、大崎が激しくチェックに行った直後、左ひざを気にしてピッチに座り込む。メディカルスタッフによる治療を受け、一度は立ち上がってピッチサイドで状態を確認。その後、再びピッチへ戻った。
しかし、プレー続行は困難だった。67分に再び座り込む。最後は自らの足で歩いてピッチを後にし、 パトリッキと交代した。
大崎は今季ここまでリーグ戦16試合に先発出場。豊富な運動量を武器に、ボランチの一角として攻守両面で大きく貢献してきた。中盤に欠かせない“大黒柱”なだけに、怪我の状況が心配される。
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