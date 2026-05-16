水戸にアクシデント…中盤の“大黒柱”大崎航詩が負傷か。一度はピッチに戻るもプレー続行断念。左ひざを押さえて座り込む

水戸にアクシデント…中盤の“大黒柱”大崎航詩が負傷か。一度はピッチに戻るもプレー続行断念。左ひざを押さえて座り込む