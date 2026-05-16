ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美が15日、自身のインスタグラムを更新。スポーツテレビ局『J SPORTS』の番組に出演したことを報告した。生放送＆ライブ配信を見たファンからは「かわいい笑顔で心打たれちゃいました」などの声が寄せられた。

■「とっても楽しい時間を過ごせました」

中井は自身のインスタグラムに「KENJIの部屋に出演させていただきました！ 賢二先生や中庭先生と3人でお話ししたり、ジェスチャーゲームをしたりなどとっても楽しい時間を過ごせました‼︎ ありがとうございました！」と投稿。『J SPORTS』のフィギュアスケート番組「KENJIの部屋」に、中庭健介コーチとともに出演したことを報告した。

また、メッセージとともに写真がアップされ、『J SPORTS』のオフィシャルキャラクター「ビクトリ」を中心に参加者全員で映る1枚や、その「ビクトリ」のぬいぐるみを抱えるシーン、直筆サイン入りチェキを手に微笑む瞬間などが並んだ。視聴者プレゼントとなるチェキは異なる仕草で複数パターンあり、ファンからは「可愛すぎるから欲しい」などの反応が寄せられた。

■「アイドルみたい」「安定の可愛さ」

「KENJIの部屋」は、元アイスダンサーであり振付師の宮本賢二氏が送るトーク番組。今回は「【特別編 亜美ちゃん＆健ちゃんと大躍進のシーズン振り返りスペシャル！】 」と題され、15日に生放送＆ライブ配信された（その後は見逃し配信で視聴可能）。

15日の放送を堪能したファンからは早速、「かわいい笑顔で心打たれちゃいました」「アイドルみたいで本当にカワイイです！」「安定の可愛さ」「旺盛なサービス精神は本当に最高です」「いつまでも活躍して」などのコメントが続いた。

4月27日に18歳の誕生日を迎えた中井。1日に行われた在籍校主催の五輪祝賀会では、新シーズンへ向けて「ショートはいつもと違った〝やったことのないジャンル〟に挑戦する予定」とし、「タンゴ系をやろうと思っていて」などと語っていた。

ファンからの注目度は、ますます高まりそうだ。