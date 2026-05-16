女優でモデル知花くらら（44）が16日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に生出演。東京都内で目撃例が増加している野生の熊についてコメントした。

番組では、年々目撃例が増えていく野生の熊の特集を組んだ。東京都内でも八王子市の市街で熊が出没したことを伝えた。松尾由美子アナが「知花さん、どうですか」と尋ねた。

知花は「私、娘が6歳と4歳で、まだ幼いんですが、彼女たちにとっては、熊って童謡の世界では親しまれている存在ですし、子どもたちに対して、熊には警戒しなくてはいけないよ、っていうことを親として、どうやって教えていけばいいのかな、とすごく迷っているところがあって、何か具体的なアドバイスなどありますですしょうか」と熊研究の専門家、東京農工大学大学院教授の小池伸介氏に質問をしていた。

アドバイスとしては、熊は怖いだけでもなく、ただかわいいだけの動物ではなくて、熊が何を食べて、どんな生活をしているかという熊の正しい情報を伝えることが大事との教えを受けていた。

知花は、上智大学文学部教育学科を2006年3月に卒業後、ミス・ユニバース・ジャパン2006に選出。06年7月、第55回ミス・ユニバース2006世界大会第2位となった。