14日のメーン11Rでは3歳牝馬限定戦の重賞「のじぎく賞」（12頭立てフルゲート、ダート1700メートル）が行われ、3番人気で大井から遠征のプリンセスデイジー（田中人、父シニスターミニスター）が快勝。重賞初制覇をつかんだ。

後続の馬を一度も前に出さなかった。好発を決め、並んできた同じ大井のファーマドール（水野貴、父シュヴァルグラン）を制して主導権をつかんだ。3コーナーまではほぼ並走状態。だが4コーナー手前で西啓太騎手のゴーサインに鋭く反応すると、後ろをぐんぐんと突き放した。上がり3Fも2位タイ、同1位と0秒1差の38秒7の末脚で、ライバルたちを完封した。

馬、鞍上、田中正人調教師全員が園田競馬場初参戦（西はメーンの前1、3、8Rに騎乗）で初の重賞タイトル。デビューから7戦連続でコンビを組む西は「いい意味で前半は馬が遊びながら走っていたから、手応えはあった。園田競馬場、大好きです！」と満面の笑みだった。「デイジー」は和訳すると「ヒナギク」で、まさにこのレースにぴったりの馬名。関西で栄冠を手にした菊の姫が、南関でも中距離戦線を盛り上げる。