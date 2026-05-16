「SNSの映像制作のために」立ち入り禁止区域へ　“大規模噴火”でルール無視の登山者など3人死亡　インドネシア

インドネシアにあるドゥコノ山で大規模な噴火が発生し、登山者ら20人が巻き込まれ、3人が死亡した。山は4月から火山活動の活発化により登山活動が禁止されていた。しかし登山者らはルールを無視して山に登ると、立ち入り禁止の火口にも接近していたという。

ルール無視の登山者後絶たず

インドネシアにあるドゥコノ山で8日、大規模な噴火が発生した。

巨大な噴煙が立ちのぼったのは、登山ガイドが客と下山している最中だった。映像では登山ガイドが「ああ、岩が来る！」と焦る声も記録されていた。

ドゥコノ山では火山活動の活発化を受けて、4月からすべての登山活動が禁止されていた。しかし、ルールを無視した登山者などが山にいる中、噴火が起きた。

噴火の瞬間にドゥコノ山にいた登山者は、「ここは安全だと思う？」と尋ねると、登山ガイドは「移動しないと。火山灰が降ってくる」と返事をしていた。

立ち入り禁止であるはずの火口付近には登山者など20人がいて、3人が死亡したという。

地元当局は、「SNSの映像制作のために、立ち入り禁止区域に入る登山者が増えている」として、ルールを守るよう呼びかけている。

（「イット！」 5月11日放送より）