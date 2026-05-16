久々に実家に帰ってきたお姉ちゃんに、甘えたかった猫たちが集合する姿が話題です。反響があった動画は記事執筆時点で1.3万再生され、「お姉ちゃんが本当に大好きなんだね」「お家の中が賑やかになりましたねw」「お姉ちゃんに抱っこされてみんな嬉しそう♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：お姉ちゃんのことが大好きな猫→弟たちに奪われてしまうと…愛おしすぎる反応】

お姉ちゃんが大好きな猫さん

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』に投稿されたのは、帰省したお姉ちゃんに甘えまくる猫たちの姿です。その中でもお姉ちゃんのことが一段と大好きなキジトラ柄の「リム」ちゃん。リムちゃんはお姉ちゃんに甘えたいあまりに、キャットタワーの上から前のめりになって見つめていたのだそう。

お姉ちゃんもそれをわかっているのか、リムちゃんの興味を引こうとクッションのようなものを持って、目の前で出したり引いたり奇妙な行動をします。その行動を見てリムちゃんは、戸惑いながらもじーっと見つめていたのだとか。

そんな奇妙なことをしていても、呼ばれるとお姉ちゃんへついていくリムちゃん。お姉ちゃんへの愛情の深さがよく分かります。

モテモテなお姉ちゃん

その後は、茶トラの「リク」くんと黒猫の「リオ」くんから遊びのお誘いを受けたお姉ちゃん。

リムちゃんだけでなく、ほかの猫たちからもモテモテ！お姉ちゃんには猫さんを引きつける何かがあるのでしょう。

リクくんとリオくんは久々にお姉ちゃんに抱っこしてもらって、ごきげんな様子だったそう。

様子を見に来たリムちゃんは、弟猫たちがお姉ちゃんと戯れているのをみて自分は割って入らず、見守ることにしたようです。自分も甘えたい気持ちもあるでしょうに、その感情を抑えて見守るのは、スゴい賢い猫さんです。

ですが、よくリムちゃんを見てみると見守るというよりは、少し嫉妬心があるようにも見えます。

お姉ちゃんを取られたリムちゃんは父ちゃんの下へ

そんなリムちゃんはお姉ちゃんが弟猫たちと遊んでいるのを見て、お父さんの下へやってきたのだそう。

お父さんの上に乗るなり不満なのか嫉妬なのかわかりませんが、「にゃおーん、にゃおーん」と一生懸命お話をしてくれたんだとか。多分「お姉ちゃんがねー」などと報告してくれていたのかもしれません。

すると、お姉ちゃんが「リム！」と大きな声が。リムちゃんはすぐさま反応し、お姉ちゃんの下へ飛んでいくように走っていきます。

お姉ちゃんがお家に帰ってきて、とても嬉しそうなリムちゃん。帰ってきている間はお姉ちゃんやお父さんにたくさん甘えて大忙しのリムちゃんなのでした。

投稿には「リムたんの甘々な鳴き声が可愛すぎる」「お姉ちゃんに呼ばれると本当に飛んでいくのがスゴい」「お姉ちゃんが帰ってきて嬉しそうなリムたん、こちらまで嬉しくなります」「リオくんもリクくんも幸せそうな顔してる」「お姉ちゃんは猫さんに愛されるオーラがあるんですかね。モテモテで羨ましい！」などのコメントが寄せられ、モテモテのお姉ちゃんを羨む人が多かったようです。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、他にも同居猫との可愛らしい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。