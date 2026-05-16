AAAの宇野実彩子がテレビ朝日系バラエティー「あざとくて何が悪いの?」に出演した際のセルフスタイリングの衣装を公開した。



【写真】全身ショットがかっこいい！セルフスタイリングに驚きの声

宇野は14日放送回に出演。15日に更新したインスタグラムで「"あざとくて何が悪いの?"ありがとうございました!!今回も皆さんとのスタジオトークが楽しくて幸せ セルフスタイリングで出演したよ」とし、「Tops @miumiu pants,pumps @emiri_hemmi さんの @conte__official0906 @henri.en.vargo」と投稿した。トップスはmiumiuの黒い長袖ポロシャツで、ベージュのワイドパンツにあわせている。



フォロワーから「セルフスタイリングの出演もあるんだーー!!アップの髪型好きーー!」「えー!そうだったの…!めっちゃ可愛いと思った」と驚きの声があがり、また「ビジュアルサイコーー!!!!!」「めっちゃ可愛いです!TVerで見るね!!」「このビジュかわいすぎる」と絶賛の投稿が届いている。



（よろず～ニュース編集部）