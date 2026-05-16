◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

大阪松竹座が今月末をもって閉館し、その後、解体される。“道頓堀の凱旋門”と呼ばれるオシャレな外観に、シックな内装。何度も観劇に訪れたこの劇場がなくなってしまうのは心から寂しい。

仕事で初めて訪れたのは２００６年。関ジャニ∞（現ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）が同所で行う最後の主演舞台の取材だった。電波が届きにくい劇場構造を知らず、「電波がない！」とパソコンを手に劇場ロビーをウロウロ。出稿時間が締め切りギリギリになり、冷や汗をかいたのも今となっては、いい思い出だ。夏になれば「七月大歌舞伎」の船乗り込みも行われる。道頓堀川の両端に歌舞伎ファンが詰めかけ、テープや屋号が飛び交う華やかな風物詩を見るたび、夏が来たことを実感。四季折々の演目にわくわくしたものだ。

劇場がなくなることについては、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門も「寂しいかぎり」と惜しむ。仁左衛門が現在の劇場の楽屋づくりにアドバイスを送っていたことも、取材会で初めて知った。私は同劇場の映画館時代を知らないし、角座、浪花座、中座、朝日座、弁天座の芝居小屋「五座」時代も知らない。だからこそ、歌舞伎俳優が昔の芝居小屋の話題を楽しそうに話すたび、大阪松竹座が担ってきた最後の芝居小屋の看板の大きさを実感する。

今後、大阪の芝居小屋文化がどうなっていくのかはまったく分からない。小屋はなくなっても、継承される魂の行方をしっかり見守っていきたい。（芸能担当・古田 尚）

◆古田 尚（ふるた・なお） ２００３年入社。１９年から芸能社会担当に。関西ジュニア、宝塚歌劇団、映画などを主に取材。趣味は観劇。