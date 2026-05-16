◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(16日、ZOZOマリン)

試合は5回まで両先発が無失点と好投。互いに何度もランナーを得点圏に背負うものの、粘りの投球を披露しました。

ロッテの先発・田中晴也投手は初回から4回まで得点圏にランナーを背負うものの、要所をしめるピッチングを披露します。初回は2本のヒットや四球で2死満塁のピンチを招きますが、空振り三振でしのぎ、2回3回4回といずれも2塁にランナーを背負いますが、後続を打ち取り無失点とします。

5回は調子を上げ、テンポよく三者凡退。相手に得点を許さず91球を投げこの回でマウンドを降りました。

一方、オリックスの先発・田嶋大樹投手もロッテ打線に対し力投します。初回はヒットを許すも無失点で上々の立ち上がりを見せ、2回には2死2塁でセンター・渡部遼人選手のファインプレーによって失点を阻止しました。

3回は三者凡退に打ち取りますが、4回には2本のヒットで得点圏にランナーを背負いますが、ここも最後は井上広大選手を空振り三振に仕留めます。5回は2死から四球を与えますが、そのランナーをけん制でアウトにし無失点で終えました。

互いに5回まで無失点と緊迫した投手戦を披露。ロッテの田中投手は先にマウンドを降りましたが、この接戦の行方が注目されます。