「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

首位と１打差の２位でスタートした池田勇太（４０）＝フリー＝が３バーディー、４ボギーの７１と、１打スコアを落としたものの通算５アンダーで首位に並んだ。

出入りの多いゴルフで、本人は「内容はよくなかった」と納得していない一方で、「４日間あればこういうことが１日くらいはある」と、大きなストレスにはなっていないようだ。

２０１９年のミズノオープン以降、優勝から遠ざかっており、その間、顎偏位症を発症、手術を行うなど、どん底の時期があったが、昨年以降、徐々に本来の姿を取り戻してきた。

同時に、闘志も戻ってくる。この日、自身が評価した一打は、最終１８番、５メートルのパーパット。「リーダーズボードを見て、『最終組を明け渡すわけにはいかん』と思ってね」と、執念でねじ込んで、３年ぶりの最終日、最終組の権利を守った。

自他共に認めるジャンボフリークとして、今季の最大の目標は、故・尾崎将司氏に２２度目の優勝を報告することだ。それも「やっぱり最終組で優勝したい。前の組で勝つのとは違う」と、ジャンボのように強いゴルファーならでの姿を見せたい。「納得いくプレーができれば、多くのファン、ギャラリーを湧かせるプレーができる」と自信をほのめかした池田。

優勝を決めた時の、ジャンボお決まりのポーズ。刀と鞘に見立てて「パターを（腰に）しまいたいね」。それが最高の手向けとなると信じ、最終日のティーに向かう。