松下奈緒、藤木直人らがレギュラーを務めるＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です 旅サラダ」が１６日、放送され、女優・高梨臨（３７）がゲストとして、同番組に初出演した。

今季Ｊ２藤枝に就任した槙野智章監督（３９）と２０１８年に結婚。ラブラブぶりで知られる。冒頭、藤木が「ついこないだ、槙野さんが（番組に来られて）…」と切り出すと、勝俣州和が「暴れて帰りました。ハハハッ！」とツッコミ。高梨は「うるさくてごめんなさい」とおっとり口調で反応し、スタジオは笑いに包まれた。「食べることが好き」といい、今回は「行ったことがない」という福井への旅を紹介した。

軽やかな素材の白いトップスにスカートという衣装で、色白ということもあり、画面から透明感があふれており、ＳＮＳ上では「高梨臨さんが可愛いうえに爆美女で、なんかもう槙野さんに対して悔しさ芽生えるレベル笑」「可愛らしくて品のある女性だなぁ」「鯖江製自作眼鏡を掛ける高梨臨の貴重なお姿」「やっぱり変わらず可愛い。より可愛くなった」「可愛すぎる」などの声があがる反響となった。