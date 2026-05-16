お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が16日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。勘違いでの散財を明かした。

ミスタードーナツの大人気商品「もっちゅりん」。リンゴは、6月3日に発売される同商品3種類が今月14日に予約開始されたことを聞いていたという。

そんな中、新大阪の店舗に人気商品「ポン・デ・リング」が多数陳列されており、「むちゃむちゃあるやん」と驚き「これ、予約しとかなあかんやつですか？」と店員に質問。「いえ、違います、すぐ買えます」と言われ、「買って行ったろうと思って普通の3つ、抹茶2つ、イチゴ5つ」の計10個購入したという。

実はリンゴ、入手困難となるほど人気を集める「もっちゅりん」を「ポン・デ・リング」だと思い込んでいた。「確かにちょっと食感は似てるけど…」と共演陣に笑われ、「もっちゅりんは、もっともっちりしてるんやろ？」と返した。

知人が欲しかったのはもっちゅりんだと分かり、10個のポン・デ・リングは行き先を失った。「そこから、この範囲内でこれ持って行って喜ぶ人を必死で考えた」と苦笑い。

「ちょっと聞きかじって行ったらアカンな。ちゃんと理解せななあ…懲りたわ」と反省していた。