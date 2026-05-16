歌舞伎俳優市川團十郎（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。笑福亭鶴瓶（74）と絶妙な掛け合いを見せた。

番組冒頭で鶴瓶は「昔から存じ上げてるんですけど、やっぱ“仲良い”感じとは言えない。やっぱすごい人なってもうたから」と語り、團十郎をスタジオに迎えた。

鶴瓶は「團十郎になられてから初めてですからね」と番組出演について紹介。「10代ぐらいのときからご一緒したりしてますからね」と語った。

團十郎は「かわいがっていただいて。いろいろ、あの…やっちゃいけないことも教わりまして」とボケると、鶴瓶は「うるさい！」とつっこみ、「ごめんなさい。うるさいなんて…」と即座に謝った。

MCを務めるKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は「襲名されてガラッと環境というか状況というか変わるんですか？変わらないといけない？」と質問した。

團十郎は「変わりますよね。今自分のことよりも子どもたちのことで。やっぱりこう稽古とか」と語った。子どもについて「年齢的に13、14なんで。新之助、勸玄の方は声変わり。娘の方は歌舞伎をやりたいけど、女性であって、葛藤」と子どもたちの将来を気にしていることを語った。

鶴瓶は「（歌舞伎を）やりたいと思うよ、本人は」と反応すると、團十郎は「だからすごい大変ですよ。方向性が全然違うので」と語った。