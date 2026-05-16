5月16日、新潟競馬場で行われた11R・新潟大賞典（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、西村淳也騎乗の7番人気、グランディア（せん7・栗東・中内田充正）が勝利した。クビ差の2着に12番人気のバレエマスター（牡7・栗東・梅田智之）、3着に9番人気のフクノブルーレイク（牡4・美浦・竹内正洋）が入った。勝ちタイムは1:58.9（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ドゥラドーレス（牡7・美浦・宮田敬介）は4着、2番人気で武豊騎乗、シュガークン（牡5・栗東・清水久詞）は15着敗退。

【中京6R】良血グランディアが2勝目

母はディアデラノビア

西村淳也騎乗の7番人気、良血馬のグランディアが嬉しい重賞初制覇を飾った。直線では激しい横並びの大接戦からじわじわと抜け出し、7歳にして待望の初タイトルを獲得した。母はG1戦線でも活躍したディアデラノビア。また2番人気に支持されたシュガークンは15着に敗れた。

グランディア 26戦5勝

（せん7・栗東・中内田充正）

父：ハービンジャー

母：ディアデラノビア

母父：サンデーサイレンス

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 グランディア 西村淳也

2着 バレエマスター 菊沢一樹

3着 フクノブルーレイク F.ゴンサルベス

4着 ドゥラドーレス C.ルメール

5着 ヤマニンブークリエ 横山典弘

6着 トーセンリョウ 斎藤新

7着 セキトバイースト 浜中俊

8着 ホールネス 西塚洸二

9着 グランドカリナン 小林美駒

10着 アンゴラブラック 岩田康誠

11着 シュトルーヴェ 丹内祐次

12着 ラインベック 富田暁

13着 サフィラ 丸山元気

14着 シンハナーダ 杉原誠人

15着 シュガークン 武豊