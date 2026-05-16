◆バスケットボール 女子国際強化試合 日本代表 ―ラトビア代表（１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、９８―７３で勝利した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は１４分４５秒出場し、３本の３ポイント（Ｐ）シュートを含むチーム２位の１３得点をマーク。星杏璃（ＥＮＥＯＳ）がチーム最多１４得点をマークした。１７日も同会場でラトビアと戦う。

日本は高田真希（デンソー）、渡嘉敷来夢（アイシン）、舘山萌菜（もな、日立ハイテク）、田中、林咲希（富士通）が先発した。開始１７秒で高田がゴールを奪い先制。田中は残り８分３１秒で鮮やかな３Ｐシュートを決めてこの日初得点をマークした。その後も相手ボールをスチールした館山からゴール下でパスを受け、レイアップシュートで得点を重ねた。残り５分４４秒では宮沢夕貴（富士通）がライトウィングから３Ｐシュートに成功。その後は思うように得点を重ねられず、２０―２０と同点で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑは残り９分１１秒で渡嘉敷がこの日初得点。白石弥桜（みお、デンソー）、舘山と連続でネットを揺らした。残り５分５６秒で星がライトから３Ｐを決めると、直後に田中も３点を奪い３７―２７とした。その後も星、朝比奈あずさ（トヨタ紡織）が３Ｐを成功させるなど一気に流れに乗り５０―３２と１８点リードで折り返した。

第３Ｑは残り９分１９秒で渡嘉敷がゴールを決めた。田中はこの日３本目となる３Ｐシュートに成功。後半に入ると、白石、林、渡嘉敷らがゴールを決め順調に得点を重ねた。７１―５６で第４Ｑを迎えると、残り８分１１秒で奥山理々嘉（トヨタ紡織）が３Ｐシュートに成功。佐藤多伽子（プレステージ・インターナショナル アランマーレ）も３点を奪い、８２―６０とした。残り３分２２秒で星も３Ｐに成功し、９１―６３に。流れを相手に渡さず２５点差をつけ快勝した。