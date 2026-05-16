女優の観月ありさ（４９）が芸能活動４５周年、歌手デビュー３５周年という記念の節目を迎え、祝福の声が寄せられている。

観月は１６日に自身のインスタグラムを更新。「改めまして５月１５日。芸能活動４５周年 歌手デビュー３５周年を迎えることができました〜 当日の昨日はインスタライブもやり、皆様と色々お話しをしたりたくさんの方がお祝いの言葉をくださりとても良い時間を過ごすことができました」と、芸能活動４５周年、歌手デビュー３５周年という記念の節目を迎えたことを報告し、自身のセルフショットをかたどったアニバーサリーケーキを前に笑顔を見せるショットをアップした。そして「４５年。３５年。改めて数字にすると自分でもびっくりします 応援して下さる皆様、スタッフの皆様、そして出会ってくださった全ての方々に、心から感謝しています ここまで続けてこられたのは、本当に皆様のおかげです」と感謝の気持ちをつづった。

続けて、「そして今年は歌手デビュー３５周年イヤー すでに色々と動き始めていますので、皆さんに楽しんでいただける一年にできたらと思っています これからも初心を忘れず、自分らしく、一歩一歩大切に進んでいきます 今後とも宜しくお願い致します！」と今後について記し、最後に「＃４５周年 ＃３５周年 ＃ありがとう ＃感謝 ＃ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」とハッシュタグを添えた。

この投稿には「おめでとうございます」「お美しい、、」「ありささんの歌が大好き」「とても素敵なケーキですね」「とても素敵な記念日ですね」「昔から変わらない美しさと可愛さが大好きです！」「これからも素敵にご活躍されるのを応援させてもらいます」などの声が寄せられている。

観月は前日の投稿で「歌手デビュー３５周年を記念して、これまでの歩みを振り返る過去の写真をお届けします」と記し、デビュー曲「伝説の少女」のＣＤジャケットの写真を投稿。ファンから「あー懐かしい」「持ってます」「よく聴いてたなぁ、、、」など懐かしむ声が寄せられていた。