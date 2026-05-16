一卵性三つ子タレントの佐藤三兄弟が１６日、東京・錦糸町マルイ１階特設ステージで、メジャーデビュー曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」お披露目イベントを開催した。

昨年５月からスーパー銭湯で活動を始めてから、人気に火が付いた三つ子は、８月５日リリースの「ＤＡＩＳＵＫＩ」を初披露。３人は全日本学生新体操選手権２４連覇中の青森大・新体操部出身。歌唱中にバク宙を披露し、広場のファンから悲鳴が飛んだ。次男の颯人（はやと）は「アクロバット歌謡という新ジャンルで令和の時代に新たな風を吹かせたい」と決意表明し会場を湧かせた。

三つ子らしく、３人は食の好みを問われると「一緒です。せーの。ラーメン。嫌いな食べ物は、納豆」と声をそろえたが、女性の好みを聞かれると長男の綾人（あやと）は「それだけは違うんです」と即答。「一緒にいて楽しい、笑顔がすてきで元気な子が」と綾人が明かすと、次男・颯人は「大人っぽくて、きれいな女性が好みです」と告白。三男・嘉人は「僕はいっぱい食べる女性が、一緒にいっぱい食べてくれる女性が好きです」とそれぞれの違いを強調した。

歌謡曲とアクロバットを融合させたアクロバット歌謡の新ジャンルで活動するという三兄弟は「紅白歌合戦を目標にしたい」と意気込み、三男・嘉人は「令和の少年隊さんと言われるような存在になれたら僕たちはうれしい」と目を輝かせた。